Se realizarán Jornadas Intersectoriales en Río Gallegos

El Gobierno de Santa Cruz llevará adelante, este sábado 9 y domingo 10 de agosto, desde las 13:00 hasta las 17 horas, las Jornadas Intersectoriales Santa Cruz en el Barrio Néstor Kirchner “Los Lolos”, en la intersección de Marino Ayuso y Dr. Luis Artemio Sotomayor Quilca de la ciudad de Río Gallegos.

La propuesta, impulsada de manera conjunta por distintos organismos provinciales, tiene como objetivo acercar servicios, asesoramiento y actividades recreativas a las y los vecinos de la zona, brindando un espacio integral de atención, acompañamiento y participación comunitaria.

Durante ambas jornadas se podrá acceder a:

-Ministerio de Gobierno: tráiler de DNI y gestiones varias.

-Secretaría de Igualdad e Integración: asesoramiento a mujeres y diversidades.

-Ministerio de Salud y Ambiente: vacunación, atención médica clínica y pediátrica, control de niño sano.

-Espacio Lúdico Infantil: juegos, merienda con chocolate caliente y tortas fritas.

-Orientación hacia todos los organismos provinciales según las inquietudes de vecinos y vecinas.

Asimismo, se contará con la participación de organizaciones civiles que colaborarán en la logística y organización de las actividades, fortaleciendo el trabajo en red y la cercanía con la comunidad.

Estas jornadas se enmarcan en la política de presencia territorial que impulsa el Gobierno de Santa Cruz, con el fin de garantizar el acceso a derechos y servicios en todos los barrios de la provincia.