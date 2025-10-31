EN VIVO
Se presentaron dos ofertas para la construcción del polideportivo en Piedra Buena

Esta semana, se llevó adelante en el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública Nº 06/IDUV/2025- Tercer llamado, para la construcción de Polideportivo en Comandante Luis Piedra Buena Fondo UNIRSE.

Al llamado a licitación pública se presentaron dos ofertas y del acto administrativo participaron la intendenta Analía Farias; por parte del IDUV el presidente M.M.O Cristian Mansilla; el vocal por el Ejecutivo, Arq. Pablo Álvarez; la Gerente Técnica, Arq. Cynthia Banciella Dickie; la Gerente Legal, abogada Luz Barel; la Gerente Administrativo, Carina Vera; la contadora pública, Pamela Luna; y los representantes de las empresas.

El proyecto

El proyecto de la obra plantea 12 meses para su ejecución, tendrá una superficie total cubierta 2448 m² y se desarrollará en solo un nivel.

El polideportivo estará compuesto por los siguientes espacios:

  • Un hall de ingreso y también funcionará como espacio para exposiciones.
  • Una recepción.
  • Una sala de musculación.
  • Dos vestuarios.
  • Un vestuario para árbitros.
  • Un baño para hombres.
  • Un baño para mujeres.
  • Dos baños para personas con movilidad reducida.
  • Una oficina de administración.
  • Una cocina.
  • Una sala de enfermería.
  • Una sala de máquinas.
  • Un depósito.

