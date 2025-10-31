Se presentaron dos ofertas para la construcción del polideportivo en Piedra Buena

Esta semana, se llevó adelante en el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública Nº 06/IDUV/2025- Tercer llamado, para la construcción de Polideportivo en Comandante Luis Piedra Buena Fondo UNIRSE.
Al llamado a licitación pública se presentaron dos ofertas y del acto administrativo participaron la intendenta Analía Farias; por parte del IDUV el presidente M.M.O Cristian Mansilla; el vocal por el Ejecutivo, Arq. Pablo Álvarez; la Gerente Técnica, Arq. Cynthia Banciella Dickie; la Gerente Legal, abogada Luz Barel; la Gerente Administrativo, Carina Vera; la contadora pública, Pamela Luna; y los representantes de las empresas.
El proyecto
El proyecto de la obra plantea 12 meses para su ejecución, tendrá una superficie total cubierta 2448 m² y se desarrollará en solo un nivel.
El polideportivo estará compuesto por los siguientes espacios:
- Un hall de ingreso y también funcionará como espacio para exposiciones.
- Una recepción.
- Una sala de musculación.
- Dos vestuarios.
- Un vestuario para árbitros.
- Un baño para hombres.
- Un baño para mujeres.
- Dos baños para personas con movilidad reducida.
- Una oficina de administración.
- Una cocina.
- Una sala de enfermería.
- Una sala de máquinas.
- Un depósito.