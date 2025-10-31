Se presentaron dos ofertas para la construcción del polideportivo en Piedra Buena

Esta semana, se llevó adelante en el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública Nº 06/IDUV/2025- Tercer llamado, para la construcción de Polideportivo en Comandante Luis Piedra Buena Fondo UNIRSE.

Al llamado a licitación pública se presentaron dos ofertas y del acto administrativo participaron la intendenta Analía Farias; por parte del IDUV el presidente M.M.O Cristian Mansilla; el vocal por el Ejecutivo, Arq. Pablo Álvarez; la Gerente Técnica, Arq. Cynthia Banciella Dickie; la Gerente Legal, abogada Luz Barel; la Gerente Administrativo, Carina Vera; la contadora pública, Pamela Luna; y los representantes de las empresas.

El proyecto

El proyecto de la obra plantea 12 meses para su ejecución, tendrá una superficie total cubierta 2448 m² y se desarrollará en solo un nivel.

El polideportivo estará compuesto por los siguientes espacios: