Se intensifican los controles preventivos en rutas provinciales

El Ministerio de Seguridad, a través de la Dirección General de Policía Caminera, continúa fortaleciendo las políticas públicas destinadas a garantizar la seguridad vial mediante patrullajes preventivos, operativos de control y tareas de acompañamiento en rutas provinciales y nacionales.

Estas acciones se desarrollan de manera permanente tanto en los accesos a las localidades como en puntos estratégicos del territorio provincial, con el objetivo de prevenir siniestros viales y promover una conducción responsable.

Durante el mes de enero, los operativos arrojaron resultados significativos. En total, se controlaron 61.288 vehículos y 154.126 personas. Como consecuencia de estos controles, se labraron 198 actas de infracción, se procedió al secuestro de 101 automóviles y se retiró de la circulación a 66 conductores que presentaban alcoholemia positiva, reafirmando la política provincial de Alcohol Cero al volante.

Asimismo, mediante el uso del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), se detectaron 18 personas con medidas judiciales vigentes. Este sistema permite al personal policial constatar requerimientos emitidos por autoridades judiciales de orden nacional, federal, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fortaleciendo el trabajo articulado entre jurisdicciones.

Desde el Ministerio de Seguridad se destaca la importancia de conducir de manera responsable y respetar las normas de tránsito, entendiendo que estas acciones son fundamentales para prevenir accidentes y consolidar una cultura vial más segura en la provincia de Santa Cruz.