EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

Se inauguraron los Juegos Riogalleguenses 2025 y Grasso anunció la apertura del nuevo gimnasio municipal

Compartir

Este sábado, desde el gimnasio Eva Perón, se pusieron en marcha los Juegos Riogalleguenses 2025, una competencia organizada por el Municipio en la que jóvenes de la ciudad participarán en siete disciplinas. El acto de inicio fue encabezado por el intendente Pablo Grasso.

En busca de fortalecer la integración, los jóvenes competirán en futsal, básquet 3×3, vóley, handball, hockey, taekwondo, natación y atletismo, con el deporte como punto de unión y crecimiento.

Asistieron además el diputado provincial Eloy Echazú; la secretaria de Deportes, Silvina Juárez; la secretaria de Producción, Comercio e Industria, Moira Lanesán Sancho; y la secretaria de Turismo, Mercedes Neil.

“Después de tantos años que no se realizaban, tener hoy esta convocatoria, con más de 1500 jóvenes, nos llena de orgullo como Municipio”, aseguró Juárez.

Por su parte, el intendente Pablo Grasso anunció que el 17 de noviembre se inaugura el nuevo gimnasio, ubicado en el barrio Municipal, que se construye con fondos del Estado municipal, con gran esfuerzo para seguir consolidando al deporte como política pública.

Charlas de prevención en salud para adultos mayores

Humor 01.09.2025

Golpe al narcotráfico en Caleta Olivia: ocho detenidos y un millonario secuestro de drogas, armas y dinero

También

Siguenos:

Facebook Twitter Youtube Instagram
Facebook Twitter Youtube Instagram

Todos Los Derechos Reservados © 2024 Voces y Apuntes | Diseñado por ONNO ideas