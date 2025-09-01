Se inauguraron los Juegos Riogalleguenses 2025 y Grasso anunció la apertura del nuevo gimnasio municipal

Este sábado, desde el gimnasio Eva Perón, se pusieron en marcha los Juegos Riogalleguenses 2025, una competencia organizada por el Municipio en la que jóvenes de la ciudad participarán en siete disciplinas. El acto de inicio fue encabezado por el intendente Pablo Grasso.

En busca de fortalecer la integración, los jóvenes competirán en futsal, básquet 3×3, vóley, handball, hockey, taekwondo, natación y atletismo, con el deporte como punto de unión y crecimiento.

Asistieron además el diputado provincial Eloy Echazú; la secretaria de Deportes, Silvina Juárez; la secretaria de Producción, Comercio e Industria, Moira Lanesán Sancho; y la secretaria de Turismo, Mercedes Neil.

“Después de tantos años que no se realizaban, tener hoy esta convocatoria, con más de 1500 jóvenes, nos llena de orgullo como Municipio”, aseguró Juárez.

Por su parte, el intendente Pablo Grasso anunció que el 17 de noviembre se inaugura el nuevo gimnasio, ubicado en el barrio Municipal, que se construye con fondos del Estado municipal, con gran esfuerzo para seguir consolidando al deporte como política pública.