Se dio comienzo al Campus Provincial de Patinaje Artístico

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Deporte y Recreación, dio inicio este lunes al Campus Provincial de Patinaje Artístico en las instalaciones del Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD). Dicho encuentro, se extenderá hasta el sábado 7 y contará con la presencia de los técnicos internacionales José Portale y Juan Carlos López.

Al respecto, los 65 patinadores de las localidades de Río Gallegos; Caleta Olivia; Pico Truncado; Gobernador Gregores; Puerto San Julián y El Calafate entrenarán en jornadas de doble turno, en pista junto a los técnicos internacionales y en paralelo con el equipo interdisciplinario de la Secretaría de Estado de Deportes y Recreación, integrado por profesores de Educación Física, nutricionista, psicóloga, coaching y kinesiólogas.

Cabe señalar que, este campus es organizado por la Asociación de Patín Artístico de Santa Cruz (ADEPAS) y con el acompañamiento de la cartera Deportiva provincial.