Se desarrollará la Jornada de “La Huella del Amor” en la Plaza 20 de Noviembre

La secretaría de Estrategia y Gestión Operativa organiza el evento para el viernes 13 de Febrero de 16 a 20 Hs en la Plaza 20 de Noviembre destinado a la comunidad con el objetivo de celebrar vínculos sanos libres de violencia, valores de respeto e igualdad y amor responsable.

Al respecto, el Supervisor de Relaciones Institucionales Néstor Vivar mencionó; “En el marco del Día de los Enamorados tenemos esta propuesta para celebrar los vínculos que hacen bien, va a haber stands de emprendedores referentes a la fecha, la idea es poder crear un lugar donde pueda haber regalos y se ambientará con música”.

Al mismo tiempo comentó que “ También habrá un puesto de fotografía y se instalará un corazón de grandes dimensiones que quedará fijo en la Plaza donde se podrán agregar candados”.

Para finalizar Vivar describió además: ”Más allá de promover a los emprendeores locales la idea es poder concientizar sobre las buenas relaciones, habrá un puesto del Hospital Zonal para dar charlas de educación sexual y sobre el cuidado con las personas con las que se vinculan”.

Para participar del evento deberán comunicarse en la Página de la Supervisión de Relaciones Institucionales, dirigirse a la Oficina ubicada en la calle Vera Peñaloza N°155 o al número de teléfono 0297-4714765.