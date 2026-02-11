EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

Se desarrollará la Jornada de “La Huella del Amor” en la Plaza 20 de Noviembre

Compartir

La secretaría de Estrategia y Gestión Operativa organiza el evento para el viernes 13 de Febrero de 16 a 20 Hs en la Plaza 20 de Noviembre destinado a la comunidad con el objetivo de celebrar vínculos sanos libres de violencia, valores de respeto e igualdad y amor responsable.

Al respecto, el  Supervisor de Relaciones Institucionales Néstor Vivar mencionó; “En el marco del Día de los Enamorados tenemos esta propuesta para celebrar los vínculos que hacen bien, va a haber stands de emprendedores referentes a la fecha, la idea es poder crear un lugar donde pueda haber regalos y se ambientará con música”.

Al mismo tiempo  comentó que “ También habrá un puesto de fotografía y se instalará un corazón de grandes dimensiones que quedará fijo en la Plaza donde se podrán agregar candados”.

Para finalizar Vivar describió además: ”Más allá de promover a los emprendeores locales la idea es poder concientizar sobre las buenas relaciones, habrá un puesto del Hospital Zonal para dar charlas de educación sexual y sobre el cuidado con las personas con las que se vinculan”.

Para participar del evento deberán comunicarse en la Página de la Supervisión de Relaciones Institucionales, dirigirse a la Oficina ubicada en la calle Vera Peñaloza N°155 o al número de teléfono 0297-4714765.

Se desarrollará la Jornada de “La Huella del Amor” en la Plaza 20 de Noviembre

Las Heras será sede de una nueva capacitación en Maquinaria Pesada

La Provincia estuvo presente en el Encuentro de la Red Federal de Alfabetización

También