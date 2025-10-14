Se concretó una reunión intersectorial para el abordaje de situaciones complejas en el ámbito educativo

El Consejo Provincial de Educación llevó a cabo una reunión intersectorial destinada a fortalecer las estrategias de prevención, abordaje y acompañamiento ante situaciones complejas de violencia en el ámbito educativo, reafirmando el compromiso institucional con el cuidado y bienestar de las y los estudiantes.



La jornada estuvo encabezada por la vicepresidenta del CPE, Prof. Esther Pucheta, acompañada por la secretaria de Gestión Educativa, Adela Vera, junto a su equipo. Además, contó con la participación de distintos organismos gubernamentales fundamentales dentro del sistema de protección integral de derechos, entre ellos la subsecretaría de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración; la subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Seguridad; las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes; y la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la localidad de Río Gallegos.



El encuentro tuvo como propósito fortalecer el trabajo en red entre educación y los distintos organismos del Estado, promoviendo intervenciones articuladas que garanticen acompañamientos oportunos y sostenidos a las instituciones educativas.



A partir de estos espacios de gestión conjunta, la escuela reafirma su rol como espacio de cuidado, diálogo y construcción de vínculos saludables, contribuyendo activamente a la protección y el bienestar de las y los estudiantes.