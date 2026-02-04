Se avanza en la exploración de nuevos mercados para la producción ovina

El Consejo Agrario Provincial participó de la visita de dos ejecutivos de la empresa Al Mawashi, de Kuwait, en el marco de una agenda de trabajo destinada a explorar la exportación de ovinos en pie.

La recorrida fue organizada por el Ministerio de la Producción y contó con el acompañamiento de Cancillería Argentina. En ese contexto, se visitaron seis establecimientos rurales de la región, el Frigorífico Estancias de Patagonia y el puerto de Punta Quilla, con el objetivo de mostrar el marco productivo, sanitario y logístico de la provincia.

El eje de la visita fue poner en valor el potencial ganadero de Santa Cruz, teniendo en cuenta que desde el año 2006 no se exporta ganado vivo o en pie. En este sentido, la apertura de este tipo de mercados podría representar una oportunidad para ampliar el abanico de destinos comerciales, especialmente para algunas categorías de animales que permitirían optimizar su valor.

En este marco, el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, destacó la importancia de esta reunión: “Estas visitas permiten mostrar el trabajo que realizan nuestros productores y el potencial que tiene Santa Cruz para integrarse a nuevos mercados, cuidando los aspectos sanitarios y productivos”.

Durante el encuentro, los representantes de la empresa manifestaron su interés en evaluar el envío de un barco especialmente acondicionado para transportar 20.000 ovinos vivos en el mes de mayo, con la posibilidad de incrementar ese volumen hasta 50.000 animales hacia mayo de 2027.

Al Mawashi es la mayor empresa del mundo en comercio y transporte marítimo de ovinos vivos, y además abastece de carne ovina y vacuna a numerosos países de Medio Oriente, además de Kuwait.

Estas acciones se enmarcan en las líneas de trabajo impulsadas por el gobernador Claudio Vidal, orientadas a fortalecer la producción ovina, diversificar mercados y generar nuevas oportunidades para el desarrollo del sector agropecuario santacruceño, a partir de una articulación sostenida entre los organismos provinciales y nacionales.