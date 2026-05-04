Santa Cruz superó las 21.000 dosis aplicadas y avanza la campaña de vacunación antigripal 2026

El Ministerio de Salud y Ambiente confirmó el ritmo sostenido de la campaña en toda la provincia. Anticipó la llegada de nuevas dosis para reforzar la inmunización en los grupos priorizados.

El Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz informó que, en el marco de la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, ya se aplicaron 21.198 dosis en todo el territorio provincial, de acuerdo a los registros del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA/NOMIVAC) actualizados al 30 de abril.

Desde el inicio de la estrategia sanitaria, el pasado 11 de marzo, la provincia recibió un total de 27.440 dosis, de las cuales ya se utilizó el 77,2%, reflejando un avance sostenido en la cobertura de la población objetivo.

Cobertura y población objetivo

La campaña tiene como meta alcanzar a 64.797 personas incluidas dentro de los grupos priorizados definidos por la normativa vigente. Hasta el momento, se logró cubrir el 42,3% de esa población, lo que evidencia el progreso de la estrategia de inmunización en Santa Cruz.

Distribución de dosis y planificación

En relación a la disponibilidad de vacunas, desde la cartera sanitaria se precisó que la distribución se realiza en función de la población objetivo de cada localidad, garantizando una asignación equitativa y eficiente de las dosis en todo el sistema de salud.

Asimismo, se informó que una nueva distribución de vacunas antigripales comenzará a partir del 6 de mayo en Río Gallegos, y posteriormente se extenderá al interior de la provincia, contemplando la logística afectada por feriados y medidas gremiales.

Detalle de vacunas recibidas

El total de dosis distribuidas hasta la fecha se compone de:

-20.160 vacunas antigripales para adultos

-3.360 vacunas adyuvantadas

-3.920 vacunas antigripales pediátricas

Continuidad de la campaña

El Ministerio de Salud recordó que la vacunación antigripal es gratuita y se encuentra disponible en hospitales y centros de salud de toda la provincia, destinada especialmente a los grupos priorizados: personal de salud, personas gestantes, niños de entre 6 y 24 meses, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo.

En ese sentido, se destacó que la campaña continúa activa y en constante fortalecimiento, con el objetivo de reducir complicaciones, hospitalizaciones y mortalidad asociadas al virus influenza en la población santacruceña.