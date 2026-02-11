Santa Cruz, protagonista de un hito para el langostino argentino

La pesquería de langostino argentino en aguas de jurisdicción nacional obtuvo la certificación del Marine Stewardship Council (MSC), el estándar internacional más exigente en materia de sustentabilidad pesquera. La confirmación, oficializada el 6 de febrero de 2026, consolida al langostino como un producto natural y salvaje con acceso a los mercados internacionales más demandantes.

Este reconocimiento es el resultado de políticas públicas sostenidas en el tiempo, entre las que se destaca el rol activo de Santa Cruz en la protección del Golfo San Jorge, una zona clave para el crecimiento, la cría y la reproducción del langostino. En ese marco, la gestión del gobierno provincial ha ratificado y fortalecido una política de cuidado del recurso basada en el respeto por la evidencia científica y la defensa del interés provincial.

La decisión de sostener el cierre y la protección del Golfo San Jorge permitió preservar áreas fundamentales del ciclo biológico del langostino, garantizando condiciones adecuadas para su desarrollo y fortaleciendo el stock pesquero. Estas definiciones, que requieren firmeza política y una mirada de largo plazo, constituyen uno de los pilares que hoy hacen posible alcanzar una certificación internacional de este nivel.

La certificación MSC reconoce no solo el estado del recurso, sino también la calidad de su administración. En ese proceso fue central el trabajo articulado entre el INIDEP, el Consejo Federal Pesquero, las autoridades nacionales, regionales y provinciales y el sector productivo. Sin embargo, la experiencia de Santa Cruz demuestra que la sustentabilidad no se declama, se construye con decisiones directas, como las que viene impulsando la actual gestión provincial.

Desde el plano comercial, el sello fortalece el posicionamiento del langostino argentino en mercados donde la trazabilidad y la sustentabilidad son condiciones de acceso. Desde el plano institucional, valida un modelo de gestión que combina reglas claras, control efectivo y previsibilidad para la actividad.

Finalmente, la certificación internacional del langostino también reafirma que las políticas impulsadas desde el Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, no solo apuntan a proteger el recurso, sino a consolidar una actividad pesquera competitiva, sostenible y con proyección internacional, generando valor agregado y fortaleciendo la reputación de la producción santacruceña.