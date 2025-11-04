Santa Cruz participa en las olimpíadas nacionales de empleados de Institutos de Vivienda

Personal del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda viajó para representar a Santa Cruz en la 37ª edición de las Olimpíadas Nacionales de Empleados de Institutos de Vivienda.

Este año 13 trabajadores y trabajadoras del Instituto conformaron la delegación de la provincia y desde el organismo se los acompañó otorgando una autorización especial que les permite asistir a las mismas.

Débora Cárdenas, con 26 años de trayectoria en el IDUV y actual delegada de Santa Cruz, comentó: “Todos los años se organiza este evento a nivel nacional, donde compiten las provincias en distintas disciplinas. Este año participamos en vóley, tejo, natación, maratón, ping pong, pool, truco y bochas. Esperamos traer una medalla o una copa”.

Además, destacó el esfuerzo de cada integrante del grupo: “Cada persona trabajó para solventar sus propios gastos. Hicimos un gran esfuerzo para poder viajar y estamos felices de poder hacerlo. Es muy grato porque, además de lo deportivo, podemos encontrarnos, intercambiar experiencias y dialogar con compañeros de todo el país que desarrollan las mismas tareas en los institutos de vivienda”.