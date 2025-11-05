Santa Cruz licita cinco áreas hidrocarburíferas en la Cuenca Austral

El Gobierno Provincial avanza con una nueva convocatoria destinada a promover inversiones en explotación de hidrocarburos, fortaleciendo la actividad energética y la generación de empleo en el sur santacruceño. Se trata de áreas con trayectoria productiva y disponibilidad de infraestructura, que hoy constituyen una oportunidad estratégica para la recuperación de producción.

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Hidrocarburos, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, anunció el llamado a licitación pública nacional e internacional para la concesión de explotación de hidrocarburos en cinco áreas ubicadas en la Cuenca Austral santacruceña.

La convocatoria, instrumentada mediante la Licitación Pública N° 01/ENERMIN/2025, comprende las áreas Océano, Chorrillos, Palermo Aike, Campo Bremen y Moy Aike, ubicadas en el extremo sudoeste de la provincia. Se trata de áreas con trayectoria productiva y disponibilidad de infraestructura, que hoy constituyen una oportunidad estratégica para la recuperación de producción, reservas y el aprovechamiento del potencial remanente de la Cuenca Austral.

Este proceso tiene como objetivo impulsar nuevas inversiones en la región, optimizar el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos provinciales y fortalecer la participación de empresas nacionales e internacionales bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia y generación de valor local.

Los interesados en acceder a mayor información o adquirir los pliegos licitatorios podrán hacerlo presencialmente en Comodoro Rivadavia 185 – 1° Piso, Río Gallegos, o por correo electrónico a lic-01-SEH@enermin.gob.ar.

De esta manera, se da continuidad a la política provincial de expansión de la matriz energética y promoción de inversiones productivas en Santa Cruz.