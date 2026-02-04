Santa Cruz consolida vínculos comerciales con Kuwait para la exportación de ganado ovino

El Ministerio de la Producción, Comercio e Industria en concordancia con la línea política del gobernador Claudio Vidal, avanza en la apertura de nuevas oportunidades comerciales internacionales a partir de la visita de la delegación empresarial “Al Mawashi”, de Kuwait, interesada en analizar el potencial productivo y logístico de la provincia para la exportación de ganado ovino en pie y productos derivados.

La agenda de trabajo, que se desarrolló desde el domingo, es el resultado de un proceso de vinculación iniciado hace aproximadamente tres meses, mediante reuniones virtuales y gestiones articuladas con la Secretaría de Comercio e Industria y la Cancillería Argentina, que permitió concretar la visita comercial de la empresa arábica en territorio santacruceño.

Durante las jornadas, la delegación recorrió establecimientos ganaderos ubicados al sur de Río Gallegos, sobre los corredores hacia El Calafate y Comandante Luis Piedra Buena, con el objetivo de conocer de primera mano las condiciones productivas de la provincia y evaluar la viabilidad de un esquema de exportación sostenido.

En ese marco, el subsecretario de Industria, Alan Fernández, señaló que la visita permitió analizar integralmente la cadena ovina santacruceña y remarcó que “esta delegación llegó a Santa Cruz para conocer el potencial de nuestra producción ovina, los procesos de faena y envasado, la logística portuaria y las distintas alternativas comerciales que ofrece la provincia para acceder a mercados internacionales altamente demandantes”.

La comitiva también visitó el puerto de Punta Quilla, en Puerto Santa Cruz, donde fueron recibidos por el intendente Juan Manuel Bórquez y el coordinador General de Un.E.Po.S.C., Walter Uribe, y se evaluó su capacidad operativa y estratégica como punto de salida para exportaciones. Además, visitaron frigoríficos de la provincia, entre ellos, el frigorífico Estancias de Patagonia, para conocer los procesos de faena, industrialización y acondicionamiento del cordero y otros subproductos ovinos.

Asimismo, en una intensa agenda de trabajo, la empresa mantuvo encuentros con despachantes de aduana, representantes del sector rural de la provincia, el Consejo Agrario Provincial, y Santa Cruz Puede S.A.U., con el objetivo de analizar los distintos eslabones necesarios para estructurar un esquema exportador eficiente y sostenible.

La ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, destacó la relevancia de estas gestiones para la provincia y remarcó que “se trata de una oportunidad concreta que se viene trabajando desde hace tiempo y que hoy empieza a materializarse, con la posibilidad de realizar el primer envío de ganado en pie en el mes de mayo”.

En ese sentido, la ministra subrayó que “esta agenda productiva está directamente vinculada a las políticas que viene impulsando el gobernador Claudio Vidal, especialmente en lo referido al fortalecimiento del sector agroindustrial, la producción de alimento balanceado y la generación de condiciones para que Santa Cruz pueda exportar con valor agregado y previsibilidad”.

Desde el Gobierno de Santa Cruz, se valoró de manera muy positiva la visita, destacando el trabajo articulado entre el Estado provincial, el sector privado y los organismos nacionales, y reafirmando el compromiso de continuar impulsando políticas públicas que consoliden a Santa Cruz como un actor competitivo en los mercados internacionales, generando empleo, inversión y desarrollo productivo para la provincia.