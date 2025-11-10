Santa Cruz asegura seis años de inversión energética por más de 1.250 millones de dólares

El Gobierno Provincial, a través de FOMICRUZ, firmó los contratos con siete operadoras que desarrollarán un plan de trabajo de seis años en la Cuenca del Golfo San Jorge. Las inversiones comienzan en 2026 y apuntan a incrementar la producción y el empleo. Los detalles del plan de inversión.



Autoridades del Gobierno Provincial, encabezaron este mediodía el acto en el que se rubricaron los contratos para la cesión de 10 áreas hidrocarburíferas que eran explotadas por YPF y fueron cedidas a FOMICRUZ a través de un acuerdo plasmado en un Memorandum de Entendimiento, y como cierre del proceso licitatorio de la Licitación Pública N° 006/2025.



En el Salón Blanco de Casa de Gobierno, encabezado por el Vicegobernador Fabián Leguizamón, junto al ministro de Energía y Minería, Ing. Jaime Álvarez, el presidente de FOMICRUZ, Lic. Oscar Vera, los representantes de las distintas empresas adjudicatarias, concretaron la firma de los contratos mediante los que se compromete un plan de inversión total que asciende a 1.259,9 millones de dólares, distribuidos entre 2026 y 2031.



Este plan, contempla 22 perforaciones nuevas por año; 154 workover de promedio por año; y 1200 pulling/flushby por año, que se enmarcan en tareas de reactivación, perforación, mantenimiento y recuperación secundaria, con generación de empleo y continuidad operativa en los yacimientos maduros del norte provincial.



En el marco de los contratos firmados, Patagonia Resources S.A. operará las áreas “Los Perales–Las Mesetas”, “Los Monos” y “Barranca Yankowsky”; Clear Petroleum S.A. estará a cargo del bloque “Cañadón de la Escondida–Las Heras”; y la empresa Roch Proyectos S.A.U. desarrollará un plan integral de recuperación en los bloques “Cañadón Yatel”, “Cerro Piedra–Cerro Guadal Norte” y “El Guadal–Loma del Cuy”.



Azruge S.A. tendrá a su cargo el bloque “Cañadón Vasco”; en tanto, Brest S.A. operará el bloque “Pico Truncado–El Cordón”; y finalmente, el consorcio conformado por Quintana E&P Argentina S.R.L. y Quintana Energy Investments S.A. desarrollará las operaciones en el bloque “Cañadón León–Meseta Espinosa”.



La inversión global de las empresas para el año 2026 será 229,9 millones de dólares; para el año 2027, la inversión comprometida es de 219 millones de dólares; para el 2028, la suma será de 220,6 millones de dólares; en el año 2029, el monto será de 198,7 millones de dólares; en el año 2030 la inversión será 201,3 millones de dólares; y finalmente, para el año 2031, se espera una inversión de 190,4 millones de dólares.