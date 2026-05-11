Ross aseguró que el sistema de salud provincial contuvo a todos los heridos

Tras la tragedia en Perito Moreno, la ministra de Salud y Ambiente, María Lorena Ross, supervisó en Caleta Olivia el estado de los menores derivados. La funcionaria destacó que, gracias a la rápida intervención de los profesionales, los pacientes permanecen estables y bajo tratamiento especializado dentro de la provincia.

El estado de los menores en Caleta Olivia

En el Hospital Zonal de Caleta Olivia, la ministra Ross confirmó que se encuentran internados cuatro menores de edad que, tras una segunda evaluación médica, muestran una evolución favorable. Al respecto, la titular de la cartera sanitaria precisó: “Dos niños permanecen internados en lo que es la sala general con quemaduras en porcentajes mucho menores de lo que ayer se creía”, llevando tranquilidad sobre la gravedad de las lesiones.

La funcionaria también detalló que una de las pacientes de mayor edad se encuentra en terapia pediátrica exclusivamente para un control preventivo y del dolor. Al ser consultada sobre el riesgo de vida de los niños, Ross fue categórica al afirmar que “por ahora sí, están fuera de peligro vital”, destacando que las curaciones y la toilette quirúrgica se realizaron con éxito en el sistema público santacruceño.

Contención profesional y logística de emergencia

El operativo no solo se centró en los traslados, sino también en el acompañamiento de quienes trabajaron en la emergencia, como bomberos y personal de seguridad. La ministra puso en valor el compromiso de todo el plantel hospitalario, desde médicos hasta personal de maestranza, asegurando que “el hospital de Perito Moreno está preparado” para el abordaje de contención psicológica y clínica que requiere la comunidad en este momento.

Respecto a la capacidad de respuesta operativa y la posibilidad de traslados a centros nacionales, la ministra descartó por el momento derivaciones fuera de la jurisdicción. Según explicó la funcionaria, “se pudo contener todo en Santa Cruz y tenemos a disponibilidad el avión sanitario listo para cualquier necesidad”, subrayando que la infraestructura provincial cuenta con las herramientas necesarias para enfrentar esta catástrofe.