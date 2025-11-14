Río Gallegos será sede del Pre Cosquín 2026 este fin de semana

Río Gallegos volverá este fin de semana a ser escenario del Pre Cosquín, el histórico certamen que selecciona a los artistas para competir en las rondas finales en Cosquín, donde el jurado elije a los finalistas. Los triunfadores de este certamen forman parte de la grilla del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

El evento se desarrollará este sábado 15 y domingo 16 de noviembre, desde las 15 horas en el gimnasio municipal Juan Bautista Rocha, con el acompañamiento del Municipio de Río Gallegos, a través de la Dirección de Gestión Cultural.

El Pre Cosquín de Río Gallegos representa una oportunidad única para que cantantes, músicos y bailarines de toda la región puedan mostrar su talento y aspirar a formar parte del escenario mayor de Cosquín.

“Tenemos una gran cantidad de inscriptos. Es un preselectivo muy importante. De acá se conforma la delegación que va a representar a Santa Cruz en enero en Cosquín. Estamos muy contentos por la convocatoria. Hay gente de toda la región”, expresó Marcela Rivero, coordinadora del evento.

Durante las dos jornadas se presentarán participantes en los siguientes rubros:

Canción inédita

Solista instrumental

Solista vocal

Solista malambo masculino

Solista malambo femenino

Conjunto malambo

Pareja de baile tradicional

Pareja de baile estilizado

Conjunto de baile