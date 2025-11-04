Río Gallegos: MAEM LATENTE nos propone Arte al Paso en el Museo Minnicelli

El Museo de Arte “Eduardo Minnicelli”, dependiente del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz, invita a la comunidad a participar del taller “Arte al paso”, una propuesta pensada para disfrutar del arte desde la experiencia y la creación.



En el marco de la muestra “Derivas. Una cartografía audiovisual de la colección”, las y los visitantes podrán recorrer la exposición y, además, aprender una técnica artística sencilla y expresiva, realizando una obra propia e inédita para llevarse como recuerdo.



Esta propuesta enmarcada dentro de las actividades de MAEM LATENTE tiene la convicción de que la educación artística es un pilar fundamental del Museo, entendida como un espacio de encuentro, exploración y aprendizaje que promueve la sensibilidad, la creatividad y el pensamiento crítico a través del arte.



Actividad libre y gratuita. No se requiere experiencia previa: solo ganas de descubrir, experimentar y crear.



Sábado 8 de noviembre de 2025

De 15.30 a 17.00 hs

Museo de Arte Eduardo Minnicelli – Río Gallegos