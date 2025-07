Río Gallegos: Lleno total en el Verón por las finales de la Liga Municipal de Vóley

Este miércoles se cerró una nueva edición de la Liga Municipal de Vóley, en la que participaron más de 60 equipos representando a instituciones y clubes locales. Hielos Continentales y SOEM ganaron en Primera Masculino y Femenino. La familia acompañó masivamente esta propuesta, que comenzó en abril y fue organizada por el Municipio de Río Gallegos.

En el Gimnasio Municipal Benjamín Verón se disputaron este 9 de julio las finales de las categorías Sub 14 Femenino, Sub 16 Masculino, Promocional y Primera, en Masculino y Femenino. Los partidos contaron con la presencia de cientos de personas, demostrando una vez más que el vóley es uno de los deportes más convocantes de la ciudad.



La Liga Municipal comenzó en abril y finalizó en dos tandas: las categorías Sub 13 Femenino, Sub 14 Masculino y Sub 16 Femenino conocieron sus ganadores el domingo, mientras que el resto se definió durante el feriado. Cabe destacar que este miércoles también se hizo un reconocimiento al Colegio de Árbitros.

Este es el segundo año que la Liga es organizada por el Municipio. En esta actividad participan jugadores y jugadoras desde los 10 años hasta adultos, y se vincula a más de 600 familias que acompañan masivamente cada instancia de la competencia.

Ganadores

Sub 14 Femenino

1° Boxing Club

2° Benjamín Verón

3° Club Boca RG

Sub 16 Masculino

1° Club Boca RG

2° Indio Nicolai

Promocional Femenino

1° Sureñas

2° Queens

3° Social Vóley “M”

Promocional Masculino

1° Eva Perón

2° Escorpión Rojo

3° Picantes del Sur Rojo

Primera Femenino

1° SOEM

2° Club Social y Deportivo Independiente

3° El Rejunte

Primera Masculino

1° Hielos Continentales

2° Fénix Vóley RG

3° Club Boca RG