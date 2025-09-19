Río Gallegos: La Residencia Zumalacárregui festejó el 18 de Septiembre con gran entusiasmo

El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, a través de la Dirección Provincial de Adultos Mayores, llevó adelante una nueva jornada de encuentro y celebración en la Residencia “Dr. Braulio Zumalacárregui”.



En el marco de la conmemoración de las fechas patrias chilenas, las y los residentes compartieron una jornada de recreación que incluyó un almuerzo con el tradicional curanto a la olla y, por la tarde, disfrutaron de una merienda acompañada de un espectáculo de danzas típicas a cargo del grupo Estrellitas Australes.



La directora del dispositivo, Elodia Mazo, destacó la importancia de generar este tipo de espacios de recreación y convivencia, que “estimulan el ánimo, alegran a nuestros residentes y les brindan un estímulo muy terapéutico que mejora su calidad de vida”.



Asimismo, la funcionaria puso en valor el trabajo cotidiano de los equipos de cuidado de la residencia, quienes con calidad profesional y calidez humana acompañan de manera permanente a cada persona residente, garantizando un entorno de respeto, contención y alegría.



Desde la Subsecretaría de Políticas para Adultos Mayores señalaron que estas propuestas forman parte de las políticas públicas que impulsa el Gobierno Provincial, orientadas a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas mayores, promover su bienestar y fortalecer una vejez activa, digna e inclusiva.