Río Gallegos: El CIC Fátima se prepara para la kermés de las infancias

El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración celebrará el Mes de las Infancias, con una variada agenda de actividades en los Centros Integradores Comunitarios (CIC) de Santa Cruz.

En este marco, este sábado 16 de agosto, de 16:00 a 19:30, se realizará la Kermés de las Infancias en el CIC Nuestra Señora de Fátima (Santa Fe y Jofré de Loaiza). La propuesta está destinada a toda la comunidad, y contará con múltiples actividades recreativas, culturales y de servicios.

Durante la jornada, las familias podrán disfrutar de artistas locales, disco infantil, merienda, juegos recreativos, castillo inflable, corte de pelo gratuito, pochoclos, algodón de azúcar, expositores, stands informativos y distintas sorpresas.

La actividad también contará con la presencia de organismos que brindarán servicios y actividades especiales:

-Registro Civil con el maletín móvil del Ministerio de Gobierno

-Subsecretaría de Seguridad Ciudadana (Ministerio de Seguridad) con propuestas recreativas e informativas

-Dirección Provincial de Determinantes de la Salud (Ministerio de Salud y Ambiente) con control sano y promoción de salud bucal

-La División Canes de la Policía de Santa Cruz

-Secretaría de Estado de Deportes y Recreación

-Subsecretaría de Juventud con su sala gamer

Estas propuestas forman parte del compromiso del Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, de garantizar espacios inclusivos y de encuentro comunitario, impulsando acciones que promuevan la recreación, la cultura, el deporte y el acceso a derechos para niñas, niños y sus familias.