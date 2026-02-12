Río Gallegos: Colonos del Juan Bautista Rocha participaron de una jornada ambiental en familia

En el marco de las colonias de verano, la Dirección de Espacios Verdes y la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Río Gallegos realizaron una jornada de plantación de árboles junto a los colonos del gimnasio Juan Bautista Rocha, con el objetivo de promover la concientización ambiental y fortalecer el sentido de pertenencia comunitaria.

La directora del área, Luciana Ramírez, explicó que la iniciativa surgió del trabajo articulado con el gimnasio, buscando una fecha que permitiera la participación de niños y familias. “La idea fue generar un espacio de aprendizaje sobre el cuidado de los árboles y su importancia hoy en día”, señaló.

La actividad incluyó una charla previa, donde se explicó de manera didáctica el proceso de crecimiento de un árbol y la necesidad de cuidarlo. “Buscamos formar actores replicadores de conciencia ambiental. Muchas veces son los chicos quienes después transmiten estos hábitos en casa”, destacó Ramírez.

Además, la propuesta apuntó a poner en valor el espacio del gimnasio, ubicado en una zona céntrica y con gran concurrencia de niños. “Queremos que los chicos puedan sentir orgullo y decir ‘ese árbol lo plantamos nosotros’”, remarcó.

La jornada contó con una destacada participación de madres y padres, quienes acompañaron a los niños en la plantación. Uno de ellos valoró la iniciativa y señaló: “Es muy importante que los chicos aprendan a cuidar la naturaleza, sobre todo en una ciudad con pocos espacios verdes. Estas actividades también nos permiten compartir en familia y transmitir valores”.

“Se trata de construir conciencia a largo plazo y fortalecer el vínculo con el lugar donde vivimos”, concluyó Ramírez.