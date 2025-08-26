EN VIVO
Río Gallegos: CIC Belén celebra el Mes de las Infancias con una jornada de juegos, arte y diversión

En el marco del Mes de las Infancias, este sábado 30 de agosto se realizará en el CIC Belén (Alvear 1386) la jornada “Creciendo con juegos y derechos”, un encuentro pensado para homenajear a las niñas y los niños con propuestas recreativas, artísticas y deportivas.

La jornada es organizada en conjunto por el CIC Belén, CIC Eva Perón y CIC Jesús Misericordioso, como parte de las iniciativas de promoción de derechos y recreación de las infancias que lleva adelante el Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración.

La actividad se desarrollará de 14 a 18 horas y contará con un variado programa para disfrutar en familia. Entre las propuestas habrá castillos inflables, números de baile, deportes, patio gamer, laberinto con sorpresas, títeres y una merienda dulce y salada.

Asimismo, se presentarán artistas invitados que llenarán la tarde de música, color y alegría: el Grupo Amamcay Infantil, el Grupo de Defensa Personal y la Murga Pasión Carnavalera.

De esta manera, se busca generar un espacio de encuentro comunitario que celebre a las infancias, promoviendo el juego, la recreación y el acceso a los derechos de niñas y niños de la provincia.

