Río Gallegos: Avanza la obra para transformar la Autovía en Avenida

La Municipalidad de Río Gallegos informa que continúan y se profundizan los trabajos en la Rotonda Samoré, una obra estratégica que comenzó en 2025 con tareas de movimiento de suelo y delimitación de la traza vial, y que actualmente ingresa en una nueva etapa de ejecución.

La obra tiene como objetivo principal transformar uno de los puntos más conflictivos e inseguros del tránsito, ubicado sobre la Autovía 17 de Octubre, en un sector ordenado, seguro y funcional para quienes circulan diariamente por la zona. En esta nueva etapa, se implementaron cortes parciales y reordenamientos temporales del tránsito en el sector de la Rotonda Samoré, con el fin de prevenir accidentes y garantizar la seguridad de los trabajadores que se encuentran ejecutando la obra

La circulación sobre Avenida San Martín permanece habilitada, solicitando a los conductores transitar con precaución, respetando la señalización y reduciendo la velocidad. Los trabajos previstos para esta etapa incluyen fresado de la calzada, construcción de veredas, instalación del sistema de semaforización, colocación del sistema de riego por aspersión y ejecución de un pozo de agua, que permitirá abastecer el riego de esta obra de gran magnitud.

Asimismo, esta intervención permitirá habilitar una nueva conexión vial, uniendo Avenida Jujuy con calle Santa Fe, lo que generará una descompresión muy significativa del tránsito, mejorando la circulación y la seguridad vial en todo el sector. Se solicita a la comunidad comprensión y colaboración durante el desarrollo de los trabajos, recordando que se trata de una obra que traerá beneficios permanentes para toda la ciudad.