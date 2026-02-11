Ricci: “La producción y el trabajo son el rumbo para transformar Santa Cruz”

La ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, brindó definiciones sobre el inicio de la agenda 2026 del área productiva provincial, destacando el trabajo coordinado entre organismos del Estado como lineamiento central de la gestión del gobernador Claudio Vidal para garantizar que las políticas públicas lleguen de manera efectiva a cada localidad.

En ese marco, la funcionaria se refirió al proyecto de la Alice y al desarrollo de la cadena agroindustrial vinculada a la planta de alimento balanceado, una iniciativa que integra el aporte técnico de jóvenes profesionales y el acompañamiento del Estado para fortalecer la ganadería y avanzar hacia un modelo de mayor valor agregado. Según explicó, la experiencia productiva en Estancia Alice abarcó 370 hectáreas de siembra entre avena, trigo y cebada, con posibilidades de ampliación y proyección a otras zonas de la provincia, evaluando nuevas alternativas productivas con asistencia técnica especializada.

Asimismo, señaló que Santa Cruz avanza en la búsqueda de vínculos comerciales internacionales y, en ese sentido, informó que se concretó una visita de la empresa kuwaití Almawashi, interesada en explorar la exportación de ganado en pie. Al respecto, remarcó el rol del Estado provincial para articular actores públicos y privados, consolidar condiciones logísticas y promover oportunidades que diversifiquen la matriz productiva.

En relación con el sector pesquero y portuario, Ricci destacó la zafra récord de calamar en Puerto Deseado, superando las 22.000 toneladas, y sostuvo que la provincia trabaja para sostener actividad y empleo, fortaleciendo además una estrategia de diversificación operativa en los puertos. En ese sentido, mencionó avances en mejoras operativas y señaló que se encuentra en marcha el proceso para la licitación de una obra prioritaria de infraestructura en Puerto Deseado, con una inversión inicial comprometida de más de 17.500 millones de pesos.

Por otra parte, la ministra explicó el alcance de las emergencias agropecuaria y comercial, impulsadas a partir de pedidos sectoriales, con medidas orientadas a brindar herramientas de alivio y previsibilidad. También enumeró líneas de acompañamiento productivo y comercial, incluyendo financiamiento, asistencia para certificaciones que permitan escalar producción y un esquema normativo orientado a promover inversiones, protegiendo recursos provinciales y priorizando el desarrollo con empleo.

Finalmente, sostuvo que el camino de la provincia requiere tiempo, planificación y constancia, y que la decisión política del Gobierno Provincial es clara, “transformar una economía basada en extracción en una economía con más producción, más trabajo y más valor agregado”.