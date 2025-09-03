Ricci encabezó una mesa de trabajo junto a intendentes del centro y norte de Santa Cruz

La ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, encabezó este lunes una mesa de trabajo junto a intendentes con el objetivo de abordar líneas de acción concretas en materia productiva, logística y pesquera que permitan fortalecer la matriz económica local y atender las respectivas necesidades.

El encuentro contó con la participación de la intendenta de Gobernador Gregores, Carina Bosso; el intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardonio y el intendente de Puerto Deseado, Juan Raúl Martínez. Estuvieron presentes también el subsecretario de Industria, Alan Fernández, y la secretaria de Estado de Pesca y Acuicultura, Selsa Hernández.

Durante la reunión, se abordaron tres temas centrales vinculados al desarrollo productivo de la provincia. Por un lado, se analizó la situación actual del matadero de Gobernador Gregores, una infraestructura fundamental para la cadena de valor ganadera de la zona centro, cuyo funcionamiento permitirá avanzar en procesos de industrialización con agregado de valor y trazabilidad. El Ministerio asumió el compromiso de articular acciones técnicas y operativas para continuar su trabajo en conjunto con el municipio.

En el caso de Puerto San Julián, se repasaron los avances del proyecto de puesta en marcha de la planta pesquera que será la parte operativa del proyecto que se encuentra a manos de la empresa Santa Cruz Puede S.A.U. Esta iniciativa, representa una herramienta concreta para la generación de empleo y la reactivación de la economía local, con foco en el aprovechamiento de los recursos marinos.

Respecto a Puerto Deseado, el eje estuvo puesto en el fortalecimiento del sistema portuario, particularmente en los avances vinculados a la licitación de los sitios 3 y 4 del muelle y en las medidas adoptadas para afrontar la coyuntura del sector pesquero. Se resaltó también el esfuerzo que el Estado provincial viene realizando para revertir el deterioro estructural del puerto y recuperar su competitividad.

“El Gobierno Provincial está comprometido a dar respuestas concretas a cada localidad desde un Estado presente, que escucha y acompaña. Estas mesas de diálogo nos permiten entender de primera mano las urgencias, pero también proyectar a largo plazo”, expresó Ricci, al tiempo que agregó que este tipo de reuniones territoriales son parte del enfoque integral que la cartera productiva viene desplegando en toda la provincia, con el objetivo de “acompañar a cada comunidad en sus particularidades productivas y sociales, apuntando siempre a la generación de oportunidades, la eficiencia en la gestión pública y el desarrollo”.