Relevamiento de Seguridad Laboral en varias localidades de la Provincia

Desde Servicios Públicos, a través del área del departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, realizó un relevamiento de seguridad en los sectores de energía y saneamiento de Río Turbio, 28 de Noviembre, Puerto San Julián, Piedra Buena, Puerto Santa Cruz, Jaramillo y Fitz Roy, con el objetivo de garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable para sus empleados.

Durante el relevamiento, se llevó a cabo la entrega de elementos de protección personal para los agentes de energía y saneamiento, con el objetivo de garantizar seguridad y bienestar en el lugar de trabajo. También, se hizo entrega de cartelería de seguridad para los sectores operativos, lo que permitirá reforzar las medidas de prevención y concientización sobre la importancia de la seguridad en el trabajo.

En Río Turbio, se realizó el acompañamiento a las cuadrillas de energía y saneamiento durante los trabajos de mantenimiento en una de las bombas de agua que provee de suministro hídrico a la localidad.

Además, se capacitó al personal operativo de energía en Jaramillo y Fitz Roy, con las normas de seguridad que se deben establecer en trabajos realizados en líneas de baja y media tensión con climas adversos, operaciones en celda de 33kV – ET Jaramillo, y líneas energizadas en media tensión.

Servicios Públicos seguirá trabajando en la mejora continua de la seguridad en el lugar de trabajo, para asegurar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos.