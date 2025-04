Reconocimiento de YPF a Vidal: “Ha sido uno de los mejores negociadores con los que me tocó trabajar”

El presidente de YPF, Horacio Marín, elogió públicamente la gestión del gobernador Claudio Vidal durante el proceso de negociación por la salida de la operadora de los yacimientos convencionales en Santa Cruz. Destacó su firmeza, capacidad de diálogo y defensa de los intereses provinciales.

Durante el acto realizado este lunes en Casa de Gobierno, en el que se anunciaron los avances en el acuerdo con YPF y la inminente llegada del primer desembolso del fondo de 335 millones de dólares, el titular de la empresa nacional, Horacio Marín, valoró el rol del gobernador Vidal en el proceso de diálogo y resolución de un conflicto que llevaba años sin respuesta.

“Siempre hay alguien que lo tiene que hacer. Para el caso YPF, me tocó a mí, y creo que por la gobernación te tocó a vos, y lo hiciste con una fuerza impresionante, con una determinación muy fuerte por defender los derechos de los santacruceños”, afirmó Marín, quien además sostuvo: “Fue una experiencia de negociación. Tengo muchas negociaciones en mi vida, pero le he dicho al señor -refiriéndose a Vidal- que es uno de los mejores negociadores que he tenido en mi vida”.

El memorándum firmado entre el Gobierno de Santa Cruz, YPF y la empresa estatal FOMICRUZ contempla la transferencia progresiva de las áreas hidrocarburíferas convencionales, la remediación ambiental de los pasivos generados por la operadora y la creación de un fondo específico que será destinado a obras de infraestructura en la provincia. El acuerdo prevé un plazo de cinco años para llevar adelante las tareas de saneamiento y establece la auditoría por parte de una universidad nacional para garantizar su cumplimiento.

Estas declaraciones del CEO de YPF, reflejan el alcance institucional y político de un acuerdo que, por primera vez en la historia petrolera argentina, establece que una operadora se retire de los yacimientos convencionales asumiendo la responsabilidad por los pasivos ambientales acumulados durante su operación.

“Lo mejor para todos. Todo tuyo, que te lo merecés”, concluyó el presidente de YPF, al cerrar su intervención dirigiéndose a Vidal.