Realizaron propuestas informativas y lúdicas por el Día Mundial de la Salud Mental

El departamento de Salud Mental del Hospital Zonal Caleta Olivia, participó de una jornada de celebración en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, bajo el lema “Todas las instituciones en un mismo lugar”. La misma, convocó instituciones de la localidad, comprometidas en la promoción del bienestar y calidad de vida de quienes transitan o padecen situaciones de salud mental.



La instancia tuvo lugar en el Gimnasio Daniela González y se realizaron actividades informativas, lúdicas y recreativas. Por otra parte, se desarrollaron espacios de disertación sobre Salud Mental, en las que, de manera interactiva, participantes y profesionales dialogaron y avanzaron distintas temáticas propias del trabajo que se realiza desde el área, en materia de cuidados y prevención.



El equipo del Departamento de Salud Mental participó activamente en esta jornada visibilizando, promoviendo y sensibilizando sobre la importancia de la salud mental. Además, a través de esta jornada fortalecer la articulación y consensuar criterios con organismos que trabajan en esta temática.



Esta actividad, que contó con la participación de los equipos de salud del Hospital de Caleta Olivia y la secretaria de Estado de Políticas Sanitarias, Daniela Carod, resulta de un trabajo mancomunado y el compromiso de diferentes sectores para generar espacios de bienestar de las personas y su comunidad.