Puerto Santa Cruz: Provincia y Municipio articulan acciones para asistir a familias en situación de vulnerabilidad

La Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia desplegó un abordaje territorial conjunto para dar respuesta inmediata a demandas sociales detectadas en el marco de la ocupación irregular de viviendas del plan 32 viviendas.

La Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, llevó adelante un trabajo articulado con el Municipio de Puerto Santa Cruz a fin de abordar de manera inmediata la situación de distintas familias que ocuparon de forma irregular inmuebles correspondientes al plan 32 viviendas de la localidad.

En este marco, el secretario de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Lic. Luis Quiroga, trabajó junto al equipo del intendente Juan Manuel Bórquez, y la Subsecretaria de Políticas para Adultos Mayores, Carla Beroiz, realizando entrevistas personalizadas a las familias involucradas. A partir de este relevamiento territorial, se identificaron diversas demandas vinculadas a la situación financiera y a contextos de vulnerabilidad social.

Siguiendo los lineamientos de gestión establecidos por la ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas, se dio respuesta inmediata a distintas necesidades detectadas, priorizando el bienestar integral de las familias y promoviendo soluciones en el marco del diálogo y la articulación institucional.

Al respecto, el Lic. Quiroga destacó que desde la cartera social provincial se están arbitrando los medios necesarios para acompañar financieramente al Municipio, fortaleciendo así la capacidad de respuesta local y garantizando un abordaje eficiente y responsable de la situación. Asimismo, agradeció el apoyo brindado por la Ministra de Gobierno Belén Elmiger en la concreción de este tipo de articulaciones a nivel provincial.

Asimismo, el funcionario puso en valor el acompañamiento del secretario de Estado de Gobierno, Sebastián Giorgión, quien estuvo presente durante el trabajo conjunto desarrollado por los equipos provinciales y municipales, profundizando las acciones articuladas entre Provincia y Municipio, en línea con las políticas de cercanía y trabajo territorial impulsadas por el Gobierno de Claudio Vidal.