Puerto Santa Cruz avanza en el proyecto avícola impulsado por Santa Cruz Puede

Este miércoles se concretó un nuevo avance del proyecto avícola que tendrá como protagonista a la localidad de Puerto Santa Cruz, donde la empresa Santa Cruz Puede S.A.U, el INTA y el municipio articularon esfuerzos para capacitar al personal y recibir 429 ponedoras provenientes del Centro Multiplicador de Aves.



En el marco del convenio entre Santa Cruz Puede S.A.U. y la Municipalidad de Puerto Santa Cruz, se dio un nuevo paso para fortalecer la producción local. A partir del trabajo conjunto con el INTA EEA Santa Cruz – AER Río Gallegos, se llevó adelante una jornada de capacitación técnica destinada a las personas que estarán a cargo de la operatoria de la unidad productiva.



Como parte de esta etapa, también se realizó la entrega de 429 pollitas ponedoras Negra INTA, provenientes del Centro Multiplicador de Aves de la institución.



Durante la jornada, Verónica Gargaglione, directora del INTA -EEA Santa Cruz, y Gustavo Sívori, presidente de la empresa estatal, mantuvieron un encuentro para seguir fortaleciendo la articulación interinstitucional y consolidar proyectos que generen arraigo, empleo y producción con valor local.



Santa Cruz Puede se posiciona de este modo como una importante herramienta para diversificar la matriz productiva, impulsar nuevas economías y recuperar saberes que fortalecen la soberanía alimentaria, en línea con los objetivos que promueve el Gobierno Provincial.