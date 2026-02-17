Puerto Deseado registró un importante movimiento operativo este fin de semana

Este domingo, la terminal portuaria contabilizó 758 movimientos entre carga y descarga. El consolidado de reefers marca un nuevo récord en la actual Temporada de Calamar.

El Puerto de Puerto Deseado registró un nuevo movimiento operativo relevante con el arribo del buque portacontenedores AS Sabine, que ingresó a la terminal a las 11:15 horas, totalizando 758 movimientos entre operaciones de carga y descarga.

Del total, se contabilizaron 443 contenedores destinados a carga y 315 para descarga. Entre ellos, se destacaron 300 contenedores reefers vacíos para consolidado, además de 11 contenedores de cianuro y 4 unidades con bolas de acero vinculadas a la actividad minera.

En el marco de la temporada pesquera, la carga de 355 tachos reefers, sumada a los 339 previamente embarcados, permitió alcanzar un nuevo récord de consolidado en la actual Temporada de Calamar, consolidando el nivel de actividad logística de la terminal.

Estos indicadores reflejan el sostenido movimiento que viene registrando el puerto y su rol estratégico dentro del entramado productivo provincial, acompañando el dinamismo de las economías vinculadas a la pesca y la industria.

Desde el Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, se continúa trabajando en el fortalecimiento de la infraestructura portuaria y en la consolidación de los puertos como ejes centrales del desarrollo productivo y logístico de la provincia.