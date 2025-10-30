Puerto Deseado: Allanamiento positivo por robo en comercio de accesorios tecnológicos

La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y medios de comunicación que, en el marco de una investigación iniciada a raíz de un hecho de robo ocurrido el pasado 25 de octubre de 2025, en el comercio denominado “FYC Accesorios”, ubicado en la ciudad de Puerto Deseado, personal de la DDI Puerto Deseado dependiente del Departamento del Delito Organizado Zona Norte llevó adelante diversas diligencias que permitieron obtener resultados concretos en la causa.



El ilícito fue advertido por el propietario del local, quien constató el faltante de varios teléfonos celulares nuevos, hecho que motivó la inmediata intervención policial. A partir de la denuncia, el personal de la División Investigaciones local comenzó con un exhaustivo relevamiento de cámaras de seguridad, entrevistas y análisis de redes sociales, detectando publicaciones donde se ofrecían equipos con similares características a los sustraídos.



Reunidos los elementos de interés, se dio intervención al Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Puerto Deseado, que dispuso la realización de allanamientos simultáneos el día 29 de octubre del corriente año, alrededor de las 13:30 horas, en dos domicilios de esta localidad.



Las diligencias se concretaron en calle Piedra Buena intersección con 12 de Octubre, donde no se hallaron elementos vinculados a la causa, y en el Barrio 70 Viviendas, donde se obtuvo resultado positivo, logrando el secuestro de un teléfono celular marca Infinix Hot 40i, con su respectivo empaque, que coincide con uno de los modelos denunciados como sustraídos.



Durante los procedimientos se contó con la colaboración de personal de la Sección Motorizada, dependiente de la División Comisaría Local, quienes brindaron apoyo logístico y de seguridad en el perímetro.



Las actuaciones fueron elevadas al magistrado interviniente, quien dispuso la continuidad de las tareas investigativas a fin de establecer la totalidad de los elementos sustraídos y determinar la participación de los presuntos responsables.



La Policía de la Provincia de Santa Cruz destaca la labor coordinada entre las distintas áreas operativas y de investigación, que permitió avanzar en el esclarecimiento de este hecho delictivo.