Protección Civil capacitó al personal de Servicios Públicos en primeros auxilios

Con el objetivo de fortalecer la seguridad en la comunidad, la subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes dependiente del Ministerio de Seguridad culminó el pasado viernes una capacitación de cinco días en primeros auxilios dirigida al personal de Servicios Públicos. Horacio Yapura, a cargo del programa, destacó la “muy linda experiencia” y la importancia de esta formación para los empleados del Estado.

Yapura explicó que la capacitación busca que los trabajadores se conviertan en “primeros respondientes” capaces de marcar una “gran diferencia entre la vida y la muerte” en situaciones de emergencia.

El funcionario también adelantó que ya existe una agenda de capacitaciones con otros organismos provinciales, como el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria enfocándose en áreas como la pesca. Además, se planea llegar a las demás carteras como en áreas de Cultura y de Educación para extender el alcance de la formación.

Asimismo, Yapura anunció que las jornadas de instrucciones se llevarán también al interior de la provincia. Próximamente se realizarán cursos intensivos para los equipos de Protección Civil que se están creando en las distintas localidades. En este marco, mencionó que en Puerto San Julián se logró capacitar entre 50 y 60 personas por día, lo que demuestra la alta demanda y el compromiso de la comunidad.