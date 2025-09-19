Protección Civil capacitó a alumnos de la Escuela del Viento en RCP y Primeros Auxilios

Con el objetivo de fortalecer la preparación ante emergencias, personal de Protección Civil llevó a cabo una jornada de capacitación teórico-práctica en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), Obstrucción Vía Aérea (OVA) y primeros auxilios, dirigida a los alumnos de la Escuela del Viento.



Durante la actividad, los alumnos recibieron formación sobre cómo actuar de manera oportuna ante situaciones de emergencia.



En este sentido, la capacitación incluyó técnicas básicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP); Obstrucción de la Vía Aérea (OVA) y Primeros Auxilios.



Desde Protección Civil se destacó la importancia de este tipo de iniciativas para fomentar una cultura de prevención y respuesta efectiva. A su vez, se reiteró el compromiso de continuar formando a diferentes sectores de la comunidad.