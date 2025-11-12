Profesionales del hospital de Perito Moreno se capacitaron en soporte vital avanzado adulto/pediátrico

El Hospital Distrital “Oscar H. Natale” de Perito Moreno, dependiente del Ministerio de Salud y Ambiente, llevó a cabo una capacitación destinada al equipo de salud en soporte vital avanzado adulto/pediátrico orientado a adquirir conocimientos y herramientas para la atención de urgencias como también a dar respuestas en situaciones de emergencias.

El tramo formativo fue coordinado por el área de Docencia e Investigación de dicho nosocomio del norte provincial, dictado por la Coordinación de Desastres y Emergencias Sanitarias (CODES) de la provincia de La Pampa. La propuesta permitió al equipo de salud certificación acorde en la temática soporte vital avanzado adulto/pediátrico.



En ese sentido, los profesionales de Perito Moreno concretaron dos instancias formativas, primero de forma online a través de un aula virtual donde se capacitaron en soporte vital avanzado adulto/pediátrico y luego participaron de una instancia presencial de actualización en manejo de vía aérea y ventilación; compresiones de calidad; monitoreo y desfibrilación, finalizando con la práctica de simulaciones en urgencias y emergencias.



De esta manera, la exitosa capacitación en Soporte Vital Avanzado (SVA) reafirma el compromiso del Ministerio de Salud y Ambiente con el fortalecimiento de la red.