Producción y la Sociedad Rural fortalecen el desarrollo del Parque Industrial Río Gallegos

La ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, encabezó la firma de un comodato y un convenio marco de colaboración con la Sociedad Rural Río Gallegos, representada por su presidente Enrique Jamieson. El acuerdo tiene por objetivo acompañar el crecimiento institucional de la entidad y, al mismo tiempo, avanzar en el reordenamiento territorial del Parque Industrial para potenciar la radicación de nuevas empresas y el desarrollo productivo en la capital santacruceña.



El entendimiento contempla la asignación de un espacio de desarrollo institucional dentro del Parque Industrial, destinado a potenciar las actividades que la Sociedad Rural lleva adelante en beneficio del sector agropecuario y de la comunidad, fortaleciendo su vínculo con el entramado productivo local.



A través de este acuerdo, el Gobierno provincial y la entidad trabajarán de manera articulada para continuar consolidando el Parque Industrial como un ámbito de oportunidades, inversión y generación de empleo, promoviendo el crecimiento sustentable de la región.



Del encuentro participaron también el subsecretario de Industria, Alan Fernández, el director provincial de Parques Provinciales, Diego Salmoragui, y por parte de la Sociedad Rural, su presidente Enrique Jamieson junto al representante Brian Watson.



“La colaboración con instituciones de trayectoria como la Sociedad Rural es fundamental para seguir impulsando el desarrollo local y diversificar nuestra economía”, destacó la ministra Nadia Ricci, quien subrayó que “estas acciones reflejan la decisión del gobernador Claudio Vidal de construir una provincia que produzca, genere empleo y potencie sus capacidades en todo el territorio”.



De esta manera, el Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, continúa impulsando políticas que promueven la diversificación de la economía provincial y consolidan el crecimiento del sector agroindustrial y empresarial.