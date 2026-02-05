Producción local y trabajo en territorio: el CAP visita la chacra Don Pino

El presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), Hugo Garay, visitó la Chacra Don Pino, un emprendimiento familiar que desde hace décadas apuesta a la producción local y al trabajo sostenido en el territorio santacruceño.

Durante la recorrida, Hugo Garay fue recibido por Mónica Ruiz y Alberto Dierico, quienes compartieron la historia y el presente de la chacra, y remarcaron la importancia de la soberanía alimentaria, de tomar conciencia sobre lo que consumimos y del esfuerzo que implica producir alimentos de calidad. También destacaron el valor nutricional de cada cultivo y el rol de las familias productoras en la alimentación de la comunidad.

La Chacra Don Pino, ubicada en Río Gallegos, inició su actividad en el año 1970 y, tras una reorganización, retomó su camino como chacra familiar en 2016, con un fuerte compromiso con la producción propia y el desarrollo local.

En ese marco, Mónica Ruiz subrayó la necesidad de contar con acompañamiento técnico y capacitaciones para los productores, en especial en temas vinculados a la calidad del suelo y el manejo de la vid. Además, puso en valor la educación alimentaria desde las escuelas, como herramienta clave para que niños y niñas conozcan el origen de los alimentos que consumen.

La chacra se destaca por su diversificación productiva, con cultivos de papa, ajo, lechuga, rúcula, apio, laurel, higo, cassis, kale, arvejas y habas, entre otros. También sobresale la producción de frutillas y de huevos de gallinas negras INTA.

“Para nosotros es fundamental estar en las chacras, escuchar a quienes producen y conocer de primera mano su realidad. Como nos pide el gobernador Claudio Vidal, acompañamos a los productores y defendemos la producción local como base del desarrollo en Santa Cruz”, expresó Hugo Garay.

Desde el Consejo Agrario Provincial se sostiene una agenda de trabajo en territorio, diálogo con los productores y acompañamiento a las producciones locales. En línea con las definiciones del gobernador Claudio Vidal, el CAP desarrolla políticas que fortalecen la producción familiar y la soberanía alimentaria de nuestra provincia.