Procesaron a Julio Gutiérrez por estafa procesal y falsificación en una maniobra de embargo millonario contra una empresa de seguridad

La Justicia Federal de San Martín dictó el procesamiento del exfuncionario y actual representante en el Parlasur, en una causa que investiga la presunta utilización de documentación sindical falsificada para impulsar un embargo por más de $533 millones.

La Justicia Federal procesó a Julio Norberto Gutiérrez en el marco de una investigación por estafa procesal, falsificación ideológica y uso de documento ideológicamente falso, vinculada a un presunto fraude en el reclamo de cuotas sindicales y a la utilización del sistema judicial para concretar un embargo de alto impacto económico.

De acuerdo con la resolución del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín, también fueron procesados Julio César Núñez (apoderado del sindicato) y Juan Marcelo Soria (inspector de fiscalización).

Para los tres, se dispuso además un embargo preventivo de $250 millones cada uno y medidas de coerción sin prisión preventiva.

La causa se inició tras la denuncia de SECAR Security Argentina S.A. contra autoridades de UPSAP, por una supuesta maniobra basada en un “certificado de deuda” sindical que —según la presentación— contenía datos inconsistentes o falsos y habría sido utilizado para inducir a error al juzgado interviniente en un proceso ejecutivo.

En ese contexto, el expediente describe que en el trámite civil se reclamaron $410.189.510 y se presupuestó un 30% adicional para intereses y costas, lo que llevó el monto total involucrado a $533.245.633 en concepto de embargo.

El fallo lleva firma digital de la jueza Alicia Vence y del secretario interviniente, y enmarca el caso como una investigación penal en etapa de instrucción, por lo que el procesamiento no implica una condena, sino una resolución que tiene por acreditado —en forma provisoria— el grado de sospecha requerido para avanzar hacia la siguiente fase del proceso.