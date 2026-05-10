Primera edición de la Copa Pingüinera de Taekwondo en Caleta Olivia

La ciudad de Caleta Olivia recibió la primera edición de la Copa Pingüinera de Taekwondo en el gimnasio Mirtha Reartes Participan escuelas de Caleta Olivia, Perito Moreno, Las Heras, Pico Truncado, Puerto Deseado y Comodoro Rivadavia, generando un encuentro único que combina deporte, camaradería y competencia de alto nivel.

El evento, organizado por la Asociación Pingüinera de Taekwondo y con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud de la Municipalidad de Caleta Olivia, tiene como objetivo promover la práctica del deporte en toda la provincia y fomentar la integración entre distintas escuelas y localidades.

El organizador destacó la incorporación de la transmisión en vivo a través de la plataforma Kick, lo que permitió que familiares y amigos puedan seguir las competencias en tiempo real, incluso de otros lugares, y revivir las instancias del evento.

«Estamos muy contentos por la convocatoria y el apoyo de todos los sponsors. Queremos llevar la Copa Pingüinera a todas las sedes de la provincia y que más chicos puedan disfrutar de esta experiencia», destacó Fernando Tapia Jr.