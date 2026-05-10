Primer encuentro de K-pop en Caleta Olivia

Con el apoyo de la Municipalidad, a través de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud, se dio comienzo a la actividad que reunió a jóvenes, adolescentes y adultos, con el objetivo de fomentar la cultura musical y colaborar con la comunidad a través de la recaudación de alimentos no perecederos.

La actividad, organizada y acompañada por la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud, busca acercar a la comunidad a un género musical en expansión a nivel mundial, promoviendo la expresión artística y la participación de los jóvenes.

“Este es un movimiento que queremos visibilizar y mostrar que en Santa Cruz también somos parte de esta cultura. Además, fomentamos la solidaridad y la colaboración con quienes más lo necesitan”, destacó Yanet Cabeza organizadora.

El evento, contó con la presencia de familias y fanáticos del K-pop, generando un espacio de encuentro y recreación.

La próxima edición está programada para el 12 de junio, en el marco de la celebración del aniversario del grupo BTS, consolidando esta actividad como una propuesta cultural periódica en la ciudad.

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la subsecretaría de Cultura, invita a la comunidad a sumarse a estas actividades, disfrutar de la música, aprender nuevas expresiones artísticas y colaborar con causas solidarias.