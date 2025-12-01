Prevención y Salud Comunitaria en “La Huella de los Sabores”

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Lucha contra el VIH/SIDA, el Municipio acompañó una jornada de promoción y prevención junto al Hospital Zonal, ofreciendo testeos gratuitos y asesoramiento a la comunidad.

La propuesta se desarrolló en la antesala del Día Internacional de la Lucha contra el VIH/SIDA, que se conmemora cada 1 de diciembre, y tuvo como objetivo acercar a la comunidad información clave para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, así como facilitar el acceso a testeos rápidos y gratuitos.

A través de un trabajo conjunto entre el Hospital Zonal, su equipo bioquímico y el laboratorio GENERIS, se llevaron adelante pruebas de sífilis, VIH, hepatitis B y PCA (antígeno prostático). El dispositivo estuvo instalado en un gazebo dentro del predio, donde profesionales brindaron asesoramiento, despejaron dudas y promovieron el testeo oportuno como herramienta central para el diagnóstico temprano y el acceso rápido al tratamiento.

La doctora Carina Martin destacó que, ante el incremento de casos de ITS reportado a nivel nacional, es fundamental redoblar los esfuerzos de prevención y acercar estas iniciativas a los espacios donde participa la comunidad: “Si bien realizamos estos controles todos los días en el hospital, traerlos a un evento masivo permite visibilizar nuestro trabajo y fomentar que más vecinos se acerquen de manera distendida”, señaló.

La actividad reafirmó el compromiso del Municipio y del Hospital Zonal con la promoción de la salud pública, impulsando acciones preventivas y facilitando el acceso a controles que contribuyen al bienestar de toda la comunidad.