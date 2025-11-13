Prevén ráfagas de hasta 100 km/h: Vialidad advierte sobre riesgos en rutas provinciales por fuertes vientos

El área de Meteorología y Climatología de la Administración General de Vialidad Provincial emitió un mapa de isotacas que anticipa condiciones ventosas en toda la provincia este sábado 15 de noviembre. Se recomienda máxima precaución al circular por posibles afectaciones en la red caminera.

La Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), a través de su área de Meteorología y Climatología, elaboró un nuevo mapa de isotacas que advierte sobre posibles afectaciones a la transitabilidad en la red vial de Santa Cruz, debido a los vientos intensos previstos para el sábado 15 de noviembre.

Según el informe, se esperan condiciones ventosas generalizadas, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h, especialmente en zonas vulnerables, donde los pronósticos indican valores de intensidad entre “muy fuerte” y “temporal”.

Ante esta situación, desde la Administración General de Vialidad Provincial y la Agencia Provincial de Seguridad Vial solicitaron a los conductores extremar las precauciones, reducir la velocidad y mantenerse informados a través de los canales institucionales oficiales sobre posibles restricciones a la transitabilidad.

El mapa elaborado por la AGVP busca evaluar los riesgos asociados a los vientos intensos y contribuir a la planificación de medidas preventivas que garanticen la seguridad de quienes transiten por las rutas provinciales durante la jornada.