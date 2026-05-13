Plan Invernal: Provincia refuerza el sistema de comunicaciones y conectividad en todo Santa Cruz

La Subsecretaría de Telecomunicaciones y Redes avanza con operativos preventivos, reactivación de radios y montaje de infraestructura estratégica para garantizar comunicaciones, seguridad y conectividad durante el invierno en distintas localidades de la provincia.

En el marco del Plan Invernal impulsado por el Gobierno de Santa Cruz, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Redes del Ministerio Secretaría General de la Gobernación despliega operativos preventivos y trabajos de fortalecimiento de infraestructura tecnológica en distintas localidades de la provincia, con el objetivo de garantizar la operatividad de las comunicaciones durante la temporada invernal.

Las tareas comprenden mantenimiento técnico, optimización de redes, montaje de nuevas estructuras de transmisión y reacondicionamiento de equipos estratégicos para áreas sensibles como Seguridad, Salud, Protección Civil y Vialidad Provincial.

Al respecto, el subsecretario de Telecomunicaciones y Redes, Carlos Cassano, explicó que el operativo incluye intervenciones en organismos provinciales y recorridas técnicas por el interior para asegurar la conectividad en ministerios, escuelas y hospitales.

“El objetivo es realizar el mantenimiento preventivo antes de que el invierno nos impida salir a la ruta; queremos que todas las localidades estén en condiciones óptimas”, subrayó el funcionario.

En este sentido, adelantó que el equipo técnico continuará trabajando en El Chaltén, Las Heras y El Calafate, priorizando el soporte a Protección Civil y la red de monitoreo oficial.

Optimización de la infraestructura vial

Uno de los ejes del operativo es el fortalecimiento de las comunicaciones de la Administración General de Vialidad Provincial, fundamentales para la transitabilidad y seguridad en rutas santacruceñas durante el invierno.

Tras los daños ocasionados por temporales de viento en la estructura anterior, se avanza en la instalación de un nuevo mástil de 30 metros destinado a mejorar la capacidad operativa y el alcance de señal.

“En una semana estaremos montando el mástil en Vialidad para que puedan colocar sus antenas de comunicación y estaciones meteorológicas”, indicó Cassano.

El funcionario remarcó que esta mejora permitirá optimizar la propagación de señal y garantizar mayor cobertura para los equipos de comunicaciones y monitoreo vial.

Reactivación de LU14 Radio Provincia

Como parte del fortalecimiento del sistema público de comunicación, también se trabaja en la recuperación y expansión de las transmisiones de LU14 Radio Provincia en distintos puntos estratégicos del territorio.

“Lo primordial en los próximos días es la puesta en funcionamiento de la emisora de LU14 en El Chaltén, Calafate y Las Heras”, destacó Cassano.

Asimismo, valoró el compromiso del personal técnico que diariamente atiende averías y requerimientos en escuelas, hospitales y dependencias estatales.

Finalmente, el subsecretario señaló que la premisa establecida por el gobernador Claudio Vidal es “atender todos los requerimientos que tenga el Estado en la parte de comunicaciones y estar presentes en todo el interior”.