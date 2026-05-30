Plan Invernal 2026: “Estamos trabajando con responsabilidad y compromiso al servicio de todos los santacruceños”

Así lo manifestó el jefe del Distrito Vial de Gobernador Gregores, Coca Baeza, sobre el inicio de la campaña invernal. Además, dio detalles acerca de cómo se trabaja para llevar adelante este operativo fundamental para garantizar la seguridad y conectividad de la provincia.

La Administración General de Vialidad Provincial informa que el Distrito Vial Gobernador Gregores continúa ultimando detalles para afrontar un nuevo Plan Invernal 2026, fortaleciendo su capacidad operativa y preparando equipos, maquinaria y recursos para brindar una respuesta eficiente durante la temporada invernal.

En este marco, el jefe del Distrito, Coca Baeza, expresó su reconocimiento y agradecimiento a todo el personal que trabajó intensamente durante los últimos meses para llegar en óptimas condiciones al inicio del operativo: “Nos estamos preparando para un nuevo Plan Invernal que me toca encabezar desde este distrito. Quiero agradecer especialmente al personal del taller por el arduo trabajo realizado durante estos meses, dejando toda la flota en condiciones para afrontar el invierno. También al director del taller de Río Gallegos, por estar siempre pendiente y brindar soluciones cuando fueron necesarias. Mi agradecimiento se extiende al personal de campaña, al área técnica, a los choferes y a todos quienes hicieron posible que lleguemos a tiempo y con los equipos listos para esta importante tarea”.

Asimismo, destacó el compromiso y la dedicación de cada trabajador vial que forma parte de este operativo fundamental para la seguridad y conectividad de la provincia.

“Deseo que tengamos un Plan Invernal con mucho éxito, trabajando unidos, con responsabilidad y compromiso al servicio de todos los santacruceños”, concluyó Baeza.

Estas acciones se desarrollan bajo la conducción del presidente de la Administración General de Vialidad Provincial, Julio Bujer, en el marco de la gestión del gobernador Claudio Vidal, fortaleciendo la planificación y el trabajo preventivo para garantizar la transitabilidad en las rutas de Santa Cruz durante la temporada invernal.