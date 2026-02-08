Pequeños exploradores participaron de una función en el Cine Municipal

Niños del merendero La Periferia del barrio Esperanza disfrutaron de una función de cine especial. Compartieron la proyección de la película “El gran premio a toda velocidad” en el Cine Municipal.

“Pequeños Exploradores” es el proyecto del intendente Pablo Carrizo a través de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud que desde 2024 fomenta la participación activa de los niños en actividades lúdicas y de entretenimiento.

El objetivo es que las infancias puedan explorar, jugar y descubrir nuevas experiencias, creando espacios de aprendizaje y esparcimiento para todos.

En esta oportunidad, los niños de La Periferia compartieron una tarde de cine. El supervisor de Cultura Jorge Gordillo expresó que “recibirlos aquí en nuestra casa, nuestro cine municipal, es un privilegio y mimo al alma. Estamos felices, venimos planificando esta iniciativa desde el inicio de la gestión y lo continuamos con mucho respeto y cariño”. Además de la función gratuita, recibieron golosinas y bebidas.

Esta propuesta continuará a lo largo de todo el año para llegar a los barrios con actividades recreativas.