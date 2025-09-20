PAE y la Universidad de San Andrés lanzan becas para estudiantes de Chubut y Santa Cruz

Ratificando su compromiso con la formación de los jóvenes de la región, Pan American Energy (PAE) junto a la Universidad de San Andrés (UdeSA) lanzan una nueva edición de becas destinadas a estudiantes de las provincias de Chubut y Santa Cruz. La iniciativa se lleva adelante en articulación con el Ministerio de Educación de Chubut y el Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz.

El Programa de Becas PAE-UdeSA está dirigido a mujeres con excelente desempeño académico que estén cursando el último año del colegio secundario o que ya hayan egresado, siempre que tengan menos de 25 años. El objetivo es acompañar a jóvenes con motivación para iniciar una carrera universitaria en la UdeSA.

La convocatoria abarca a alumnas de colegios públicos y privados con subvención estatal, interesadas en cursar alguna de las siguientes carreras: Licenciatura en Negocios Digitales, Licenciatura en Ciencias del Comportamiento, Ingeniería en Inteligencia Artificial, Ingeniería en Biotecnología o Ingeniería en Sustentabilidad.

Entre los requisitos para aplicar se encuentran: ser argentina, residir en las provincias de Chubut o Santa Cruz, y tener hasta 25 años al momento de postular. Las interesadas tienen tiempo de inscribirse hasta el 30 de septiembre, a través del sitio web www.becaspae.com.

El proceso de selección incluye varias etapas. En primer lugar, las postulantes deberán realizar un curso virtual y luego rendir un examen de ingreso. A partir de esos resultados, PAE y la Universidad de San Andrés seleccionarán a las beneficiarias. La beca contempla el 100 % del arancel universitario y también puede cubrir el alojamiento y los gastos de manutención.

El Programa de Becas PAE lleva más de 20 años de implementación, beneficiando a más de 400 jóvenes desde sus inicios. En esta edición, las becas PAE-UdeSA apuntan especialmente a acompañar a jóvenes comprometidas con el desarrollo de sus comunidades, impulsoras de propuestas y cambios, y con interés en potenciar tanto sus capacidades intelectuales como humanas.