Pablo Grasso expresó su pesar por la tragedia ocurrida en Perito Moreno

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, manifestó su profundo dolor tras la tragedia registrada en la localidad de Perito Moreno, donde explosiones e incendios terminaron con la vida de vecinos santacruceños y generaron una fuerte conmoción en toda la provincia.

A través de un mensaje público, el jefe comunal hizo llegar su solidaridad a las familias afectadas, especialmente a quienes atraviesan la pérdida de un ser querido en medio de esta dolorosa situación. “Profundo dolor por lo ocurrido en nuestra querida Perito Moreno”, expresó.

Asimismo, Grasso señaló que desde la capital provincial y los distintos espacios que mantienen presencia en la localidad se encuentran atentos y a disposición para acompañar a la comunidad en este difícil momento.

Finalmente, el intendente sostuvo que aguardan el avance de las investigaciones correspondientes para poder esclarecer las causas de las explosiones e incendios que derivaron en la tragedia.