Pablo Grasso encabezó la entrega de terrenos a 45 familias de Río Gallegos

En un emotivo acto encabezado por el intendente Pablo Grasso, 45 familias de Río Gallegos recibieron este jueves sus certificados de posesión de terrenos ubicados en el barrio Bicentenario, consolidando el derecho a la vivienda y el acompañamiento del Municipio a las y los vecinos que buscan construir su hogar.

El encuentro se realizó con la presencia del diputado por Río Gallegos, Eloy Echazú; la secretaria de Planificación y Obras Públicas, María Grasso; la diputada nacional electa y secretaria de Producción, Comercio e Industria, Moira Lanesan; la secretaria de Desarrollo Comunitario, Mónica Gutiérrez; la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Julia Chalub; el responsable del Departamento de Malvinas, Carlos Contreras; el concejal de Puerto San Julián, Mauro Santana, y vecinos y vecinas.

Durante la ceremonia, que se hizo en el gimnasio municipal 17 de Octubre, se destacó que la entrega de estos terrenos es el resultado del trabajo sostenido que lleva adelante la gestión municipal en materia de planificación urbana, con políticas que promueven el ordenamiento territorial y la igualdad de oportunidades para acceder al suelo.

El intendente, en el acto, agradeció al personal municipal que “hace un trabajo muy importante” para que “esto termine con la entrega de un terreno y las familias sigan soñando y proyectando”.

“Muchas veces parece que el Estado no escucha, pero tiene que aparecer una decisión política para poder a distribuir la tierra que nos pertenece a todos. Hicimos un gran trabajo para que todos tengan las mismas oportunidades y es importante saber que pasa en cada familia para saber cómo construir una ciudad con más inclusión, conectividad, con servicios, con deporte, con asfalto, con salud”, destacó.

Grasso aseguró que las familias no sólo quieren tener su casa, sino también una comunidad pujante: “El terreno tiene que estar acompañado de la decisión del Estado: qué vamos a llevar a cada lugar para que las distancias sean más cortas. No puede haber vecinos de primera y segunda, sino que todos deben tener las mismas oportunidades, acompañados del Estado”.

Por otro lado, ratificó que el 17 de noviembre se inaugura el nuevo gimnasio que está ubicado en el barrio Municipal, Procrear y Favaloro. “Tenemos que demostrar que se puede seguir construyendo. Es un gusto trabajar junto a ustedes, pensando una ciudad mejor. Si algo falla en el Municipio, nos tiene que avisar para que podamos tener una mejor ciudad”, cerró el jefe comunal.

Por su parte, la secretaria de Planificación y Obras Públicas, María Grasso, resaltó la importancia del proceso de regularización y acompañamiento que realiza el Municipio para que cada familia pueda avanzar con seguridad jurídica en la construcción de su vivienda.

“Agradezco a cada familia que se acerca día a día a pelear por ese sueño. Es importante que estén, que nos cuenten y tener un equipo de trabajo que pueda escuchar, con empatía. Con la entrega de estos terrenos, empiezan a construir sueños, derechos, un núcleo familiar y más oportunidades para todos y todas”, subrayó.