Obra de agua en el B° Chimen Aike: Cortijo destacó que este proyecto es parte de un plan más amplio de obras

En un paso significativo para la provisión de servicios esenciales en la capital santacruceña, el presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Matías Cortijo, inauguró la extensión de la red de agua potable que beneficiará a 70 familias del barrio Chimen Aike.



A pesar de haber asumido recientemente el cargo, Cortijo expresó su alegría por poder contribuir a la meta de su gestión: “Llegar a todos los santacruceños”.



Cortijo mencionó que este proyecto es parte de un plan más amplio de obras, destinado a llevar servicios básicos a urbanizaciones existentes en toda la provincia. “Nuestra prioridad es empezar a darle los servicios a toda esta gente, que ya está instalada”, señaló, y añadió la importancia de una planificación coordinada con los municipios, para que los nuevos emprendimientos ya cuenten con los servicios al ser entregados.



Por su parte, el presidente de la Junta Vecinal de Chimen Aike, Adrián Aguilar, expresó la “alegría tremenda” de los vecinos, al ver finalizada una obra por la que venían peleando desde 2021. Luego, destacó la importancia del inicio de este servicio básico y la respuesta del gobierno actual.



Además, el líder vecinal adelantó que se espera el inicio de la obra de gas, que fue anunciada por el gobernador el 1° de mayo. “Hace unos días atrás ya nos reunimos en Distrigas, y se abrieron los sobres para que se realice esta obra tan fundamental para todos nuestros vecinos”, indicó Aguilar, quien cerró sus declaraciones con un mensaje de esperanza para la comunidad: “Sigan peleando por lo que quieren y en algún momento va a llegar”.