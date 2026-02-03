Nuevo DNI y pasaporte: Carla Bahamonde brindó toda la información para que puedas tramitarlos en Santa Cruz

La subsecretaria de Asuntos Registrales, dependiente del Ministerio de Gobierno, Carla Bahamonde, habló en esta jornada acerca de los nuevos DNI y pasaporte, los horarios de atención de las seccionales del Registro Civil, el DNI Móvil, los trámites, entre otros temas. Asimismo, destacó la importancia de garantizar el acceso a este tipo de derechos, tal cual lo pide el gobernador Claudio Vidal como una de las premisas de su gestión.

La semana pasada el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) emitió las Disposiciones 54/2026 y 55/2026, mediante las cuales se aprueban las nuevas especificaciones técnicas y medidas de seguridad para el Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico y el Pasaporte Ordinario. Para conocer detalles de las mismas, la Subsecretaría de Producción y Contenidos, entrevistó a la subsecretaria de Asuntos Registrales, Carla Bahamonde, quien brindó todas las precisiones de los cambios implementados desde Nación.

En principio, la funcionaria destacó que estos cambios tienen que ver fundamentalmente con el formato del DNI y el pasaporte, el cual se alinea con estándares internacionales de seguridad. “Tenemos un pasaporte y un DNI que van a ser electrónicos, lo que significa que van a tener incorporados un chip, que al acercarse a cualquier lector va a tener todos los datos filiatorios, biométricos del ciudadano. Además, se incorporan, nuevos diseños en cuanto a la gráfica que tiene el DNI, y lo novedoso sería que los excombatientes de Malvinas, van a tener, impreso en su DNI que son excombatientes, héroes de la guerra de Malvinas. Así que eso es parte de una conmemoración muy importante”, explicó.

Más adelante, Bahamonde indicó que estos nuevos diseños en los DNI y pasaporte, reforzarán la seguridad de datos, dado que de ahora en más contarán con ciertos estándares que permitirán resguardar toda la información del ciudadano. “En cuanto a la foto que ya es de policarbonato tanto en el DNI como en el pasaporte, lo novedoso es que ambos pasan a ser electrónicos, lo que significa que tienen incorporado un chip que al acercarse a una lectora se podrá acceder a los datos filiatorios de cada uno de los ciudadanos. La vigencia del DNI va a ser de 15 años para los mayores, y también otra novedad es que a los recién nacidos se les otorgará un DNI provisorio, que va a tener los datos filiatorios y biométricos de los progenitores; y dado el caso de que el recién nacido tenga problemas de salud y tenga que viajar, se le otorgará este DNI que es provisorio por seis meses”, detalló.

¿En qué consisten específicamente las medidas de seguridad?

A través de la Disposición 55/2026, se introducen cambios en el DNI en formato tarjeta de policarbonato, incorporando un chip sin contacto y nuevas medidas de seguridad de ‘Nivel 1’ (identificables a simple vista).

Según los anexos de la norma, el diseño del anverso incorpora:

-Elementos patrios: escarapela como marco de la fotografía, tres estrellas representando el orgullo nacional y el Sol de Mayo en el centro.

-Iconografía geográfica: imágenes de los Glaciares Argentinos, el cordón cordillerano y el mapa bicontinental.

-Tecnología de impresión: impresión en arco iris (irisado), fondos de seguridad offset y una ventana transparente con imagen fantasma.

Por su parte, el reverso incluye el Monumento a la Bandera, las Islas Malvinas y la Ballena Franca Austral, además de un código QR para la validación digital de los datos.

En lo que respecta al pasaporte, precisó que la Disposición 54/2026 establece que se mantiene en 10 años para mayores de edad y 5 años para menores. El pasaporte excepcional para extranjeros tendrá una validez de 2 años.

Además, en la nueva normativa se establece que en cumplimiento de la Ley 26743, se ratifica el uso de las opciones ‘F’, ‘M’ y ‘X’ en el campo sexo.

La libreta contará con una cubierta azul oscuro con inscripciones en ‘Hot Stamping’ color oro y un mapa de América del Sur en la contratapa, que incluye las Islas Malvinas y el Sector Antártico.

¿Quiénes tienen que tramitar este nuevo DNI?

Al respecto, la titular de la Subsecretaría de Asuntos Registrales, resaltó que al nuevo DNI, lo tiene que tramitar toda aquella persona que tenga el DNI vencido. “Todos los que tienen aún el DNI vigente pueden continuar con el mismo hasta su vencimiento. No hay necesidad de que lo cambien. Nosotros ya tenemos habilitado el software para poder emitir tanto el nuevo DNI como el nuevo pasaporte”, aseguró.

¿Cuáles son los pasos para emitir los DNI y cuál es la documentación que se debe presentar?

En ese sentido, Carla Bahamonde, expresó que el ciudadano debe ir al Registro Civil, donde se harán todos los pasos pertinentes para poder tramitar o renovar el DNI. Una vez que se complete ese procedimiento, el RENAPER podrá expedir el mismo. “Nosotros ya tenemos habilitado el sistema porque en realidad el RENAPER lo puso en marcha por provincia. Los requisitos que se deben tener en cuenta para la tramitación del DNI son los de siempre. Por el momento las tasas son las mismas, que tenemos: el DNI común a $ 7.500, y el exprés a $ 18.500; el pasaporte común $ 70.000 y el exprés $ 150.000”, amplió.

A tener en cuenta:

-Actualización de Menores (5 a 8 años): Asistir acompañado por padre, madre o tutor legal con su DNI. Partida de Nacimiento original (requisito excluyente).

-Actualización de Mayores (14 años): No es obligatoria la presencia de un adulto. Presentar Partida de Nacimiento original y DNI anterior.

-Actualización fuera de término (mayores de 18 años): Acta de Nacimiento (original). DNI original de ambos padres.

En cuanto a la obtención de la documentación de manera urgente, desde el Registro Civil se aconseja tramitar la misma de forma exprés, porque tiene una demora de 5 a 7 días hábiles mientras que el trámite común tiene una demora de 40 días hábiles.

¿Existen demoras desde el RENAPER para la entrega de los DNI y pasaportes?

Sobre ese aspecto, Bahamonde manifestó que “el RENAPER tiene un poco de demora en cuanto a la expedición de DNI y pasaportes comunes”. “En cuanto a lo que es urgente, sí o sí se tiene que cumplir con los plazos establecidos”, recalcó.

“Siempre le decimos a todos los ciudadanos que previo a viajar verifiquen el tema de la fecha de vencimiento del pasaporte porque justamente nosotros acá lo único que podemos tramitar es el pasaporte exprés que tiene de 5 a 7 días hábiles, si no, lo que se recomienda cuando ya el pasaporte está vencido y tienen un viaje próximo es que, si llegan a ir a Aeroparque o Ezeiza, tengan en cuenta que se encuentran la fábrica de pasaporte y DNI.

¿Cuáles son los horarios de atención de las seccionales del Registro Civil en la provincia?

En Río Gallegos y en todas las localidades se unificó el horario durante el periodo de verano que es de enero y febrero, en el que se atiende de 8:00 a 14:00. A partir de marzo en ciudad capital, el horario se extenderá hasta las 16:00, mientras que en las localidades seguirán atendiendo a las comunidades de 8:00 a 14:00.

¿Qué otros trámites se pueden realizar en el Registro Civil?

“Desde la Subsecretaría, tenemos a cargo los diferentes registros. Además de tramitar el DNI y pasaporte, extendemos partidas de nacimiento y tenemos el registro de juicios universales, deudor alimentario, el registro de guarda con fines adoptivos. Sobre esos tramites, se puede consultar la página web donde pueden encontrar la parte de la Subsecretaría de Asuntos Registrales y ahí están cargados los requisitos para cada uno de los trámites que se pueden realizar de manera virtual, como es el de deudor alimentario. Para el mismo, se puede escanear un código QR, llenar los campos establecidos y emitir tu certificado donde te encuentres”, expuso.

¿Se encuentra funcionando el DNI Móvil?

La funcionaria comentó que durante esta semana se estuvo realizando los trámites de DNI en determinados sectores, como en el servicio penitenciario. El 7 y 8 tenemos una jornada impulsada por pedido del gobernador Claudio Vidal, en el San Benito, donde el DNI móvil se va a hacer presente, y va a estar a disposición de toda la comunidad.

“Por el momento está en Río Gallegos, y más adelante irá a las localidades. Nosotros estamos realizando el cronograma de trabajo para poder acercarlo a las diferentes localidades, y así facilitar el acceso a todos los vecinos y vecinas”, adicionó.